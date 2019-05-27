Звёзды "Сверхъестественного" Дженсен Эклс и Джаред Падалеки не готовы расставаться с сериалом
Американский фэнтези-сериал «Сверхъестественное» о приключениях братьев Винчестеров выходит на телеэкраны с 2005 года, но 15-й сезон создатели обещают сделать заключительным. Исполнители главных ролей Дженсен Эклс и Джаред Падалеки не готовы сейчас расставаться со своими героями, вместе с которыми прожили 14 лет, но надеются за год привыкнуть к мысли о финале.
«Братья Винчестеры» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки не могут смириться с мыслью об окончании работы над «Сверхъестественным», съёмки в котором не только приносили постоянный доход, но и стали неотъемлемой частью жизни, заставив вместе с героями переживать успехи и неудачи, любовь и предательство. Несомненно, для актёров расставаться с героями сложно, причём настолько, что им даже снится концовка сериала, которую сценаристы пока держат в тайне.
Дженсен Эклс считает, что сериал нужно завершить интригой, которая в дальнейшем даст возможность снять полнометражный фильм. Он не хочет видеть концовку чёткой, чтобы иметь возможность вернуть героев, а не «воскрешать мертвецов». Другие же актёры придерживаются иного мнения, говоря о том, что поклонники «Сверхъестественного», следившие долгие годы за жизнью героев, заслуживают увидеть понятный и логический финал, не оставляющий возможности для продолжения.