EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Политика

Эксперт дал прогноз об отношениях России и Литвы после победы Науседы на выборах

Эксперт и профессор Николай Межевич озвучил свой прогноз о том, что может измениться в отношениях между Россией и Литвой в случае победы Гитанаса Науседы. Последний сохраняет лидерство во втором туре выборов президента.
Эксперт дал прогноз об отношениях России и Литвы после победы Науседы на выборах

На посту Науседа должен заменить Далю Грибаускайте, а эксперт считает, что вести себя с Москвой вероятный лидер Литвы, в отличие от своей предшественницы, будет “по-джентельменски”. В то же время побеждающий на выборах политик озвучивал мнение о том, что хотя и готов изменить характер общения с РФ, его позиция относительно принадлежности Крыма к Украине останется неизменной.

Подобные слова, считает Межевич, служат важным сигналом для России. При этом профессор не понимает, на что надеются страны, поддерживающие санкции против РФ. Москва не готова отменять результаты референдума в Крыму, а появление “второго Хрущева” политолог считает маловероятным, передает “ПолитЭксперт”. Межевич напомнил, что у Литвы достаточно своих проблем, а изменение стратегии в отношении РФ может иметь для Вильнюса экономическую выгоду.

Читайте также: Суд оставил задержанных в Керченском проливе украинских моряков под стражей

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 22:46


Читайте также
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника
Наряд супруги Владимира Зеленского стал хитом его
США могут извлечь из советских систем С-300 важные секреты
Эксперты рассказали, как авианосцы США могут попасть в Крым
Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ при
Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
Оговорка по Фрейду: На канале Коломойского новым
Эксперт раскрыл цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма
Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со
США удивила низкая стоимость Су-57 по сравнению с Су-35
В Украине заговорили об объединении православной и
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 22:51 Харрисон Форд поделился, кто станет следующим Индианой
27.05, 22:46 Эксперт дал прогноз об отношениях России и Литвы после
27.05, 22:35 Дочь Джона Траволты выросла копией звездного отца
27.05, 22:28 Звёзды "Сверхъестественного" Дженсен Эклс и Джаред
27.05, 22:13 Компания BMW показала воссозданный с нуля классический
27.05, 22:06 В Голландии презентуют авто на солнечной энергии от
27.05, 21:49 Эксперты раскрыли серьезную опасность от спутников Илона
27.05, 21:34 "Банда на районе": Анна Хилькевич прогулялась с одетыми
27.05, 21:14 Второй финал шоу “Голос. Дети” не вызвал ажиотажа среди
27.05, 21:01 Apple обвиняют в продаже личных данных клиентов iTunes
27.05, 20:42 Ольга Орлова рассказала, в чем предпочитает ходить дома
27.05, 20:32 Медик: Переутомление чревато язвой желудка и астмой
27.05, 20:20 Отец Децла Александр Толмацкий признал свою вину в
27.05, 20:19 Балерина Илзе Лиепа рассказала о комплексе упражнений
27.05, 20:06 Хелену Бонем Картер заметили целующейся с молодым
27.05, 20:00 Мать Любови Полищук расскажет об ее последних днях
27.05, 19:57 Владелец сервиса TikTok намерен создать собственный
27.05, 19:56 Ученые выявили связь между питанием и раком толстой кишки
27.05, 19:51 При въезде в Китай у туристов из России начнут проверять
27.05, 19:45 Возлюбленный принцессы Беатрис Эдоардо Мопелли Моцци