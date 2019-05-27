Эксперт дал прогноз об отношениях России и Литвы после победы Науседы на выборах
Эксперт и профессор Николай Межевич озвучил свой прогноз о том, что может измениться в отношениях между Россией и Литвой в случае победы Гитанаса Науседы. Последний сохраняет лидерство во втором туре выборов президента.
На посту Науседа должен заменить Далю Грибаускайте, а эксперт считает, что вести себя с Москвой вероятный лидер Литвы, в отличие от своей предшественницы, будет “по-джентельменски”. В то же время побеждающий на выборах политик озвучивал мнение о том, что хотя и готов изменить характер общения с РФ, его позиция относительно принадлежности Крыма к Украине останется неизменной.
Подобные слова, считает Межевич, служат важным сигналом для России. При этом профессор не понимает, на что надеются страны, поддерживающие санкции против РФ. Москва не готова отменять результаты референдума в Крыму, а появление “второго Хрущева” политолог считает маловероятным, передает “ПолитЭксперт”. Межевич напомнил, что у Литвы достаточно своих проблем, а изменение стратегии в отношении РФ может иметь для Вильнюса экономическую выгоду.