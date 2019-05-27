Ученые выявили связь между питанием и раком толстой кишки

«Разрушающий ген не имеет названия, мы обнаружили его и ранее в этом году в другой работе. Если состав микробиома не только указывает на рак толстой кишки, но и изменения уже играют роль в развитии онкологического заболевания, кишечная флора может стать терапевтической целью», - подытожили ученые.



По словам ученых, они выяснили, что пациенты, страдающие раком толстой кишки, имеют конкретные изменения в микробиоме кишечника, независимо от того, где проживают и к какой культуре относятся. В научной работе оценивались соответствующие анализы людей из Китая, Австрии, Франции, Германии, США, Италии и Японии. Около половины материалов были получены от больных с онкологическим заболеванием. В результате были выявлены 29 видов бактерий, которые чаще встречаются у пациентов с недугом.В этом списке как Fusobacterium nucleatum, так и новые виды. Эксперты связали их наличие с диетой, богатой жиром и мясом, так как речь идет о микробах, участвующих в расщеплении аминокислот и жирных кислот. Второе исследование Университета Тренто показало, что определенные классы кишечных бактерий разрушают холин, необходимое питательное вещество в мясе и других продуктах, и превращают его в потенциально канцерогенный метаболит.

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Автор: Ващенко Ольга

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