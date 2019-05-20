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Шоу-бизнес / Кино

Последний сезон "Игры Престолов" хотят переснять

Фанаты киноэпопеи «Игры престолов» крайне возмущены заключительным сезоном сериала. Сайт Change опубликовал петицию с жестким требованием, переписать и переснять весь восьмой сезон, а исполнительных продюсеров Дэвида Бениоффа и Дэниэла Бретта Вайса отстранить от написания сценария.
Последний сезон "Игры Престолов" хотят переснять

Собрано уже более 789 тысяч подписей недовольных поклонников и их ряды продолжают расти. За годы трансляции фильма герои «Игры Престолов» образно говоря, стали членами семей, На протяжении восьми лет они держали своих поклонников тонусе событий и такого жесткого завершения ни кто не ожидал.

В петиции указано:
"Некомпетентность сценаристов Девида Бениоффа и Дена Вайса показала, что при отсутствии первоисточника (то есть книг), сами они ничего не стоят и такого ужасного финала «Игры престолов» не заслужили. Конец этого фильма должен быть более ярким и остросюжетным."


Почти весь новый сезон попал под критику фанатов, особый «бум» произошел после показанной серии 12 мая. Осуждения касались Дейенерис Таргариен, не все поклонники поддерживают ее поступки касающиеся пятого эпизода, это «Колокола». Они получили антирекорд зрительских симпатий, хотя просмотр превысил 18 миллионов человек.

Заключительный эпизод «Игры престолов» будет транслироваться в воскресение 19 мая. А через неделю на НВО будет показан документальный фильм «Последний дозор», о том, как шли съемки восьмого сезона культового шоу.

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Автор: KElena
Сегодня, 11:09


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