Последний сезон "Игры Престолов" хотят переснять

"Некомпетентность сценаристов Девида Бениоффа и Дена Вайса показала, что при отсутствии первоисточника (то есть книг), сами они ничего не стоят и такого ужасного финала «Игры престолов» не заслужили. Конец этого фильма должен быть более ярким и остросюжетным."

Собрано уже более 789 тысяч подписей недовольных поклонников и их ряды продолжают расти. За годы трансляции фильма герои «Игры Престолов» образно говоря, стали членами семей, На протяжении восьми лет они держали своих поклонников тонусе событий и такого жесткого завершения ни кто не ожидал.Почти весь новый сезон попал под критику фанатов, особый «бум» произошел после показанной серии 12 мая. Осуждения касались Дейенерис Таргариен, не все поклонники поддерживают ее поступки касающиеся пятого эпизода, это «Колокола». Они получили антирекорд зрительских симпатий, хотя просмотр превысил 18 миллионов человек.Заключительный эпизод «Игры престолов» будет транслироваться в воскресение 19 мая. А через неделю на НВО будет показан документальный фильм «Последний дозор», о том, как шли съемки восьмого сезона культового шоу.

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Автор: KElena

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