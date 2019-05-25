Необходимость периодического промывания носа

Человеческий нос является важнейшим органом дыхания, при помощи которого воздух прогревается и должным образом очищается перед попаданием в легкие. Последнее крайне важно, так как отсутствие такой подготовки может стать причиной весьма серьезных проблем. Слизь и волоски в носу задерживают пыль и прочие примеси во вдыхаемом воздухе, со временем накапливаясь. Естественно, что это самое накопление значительно снижает эффективность такой очистки, а то и может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Именно по этой причине время от времени нос необходимо должным образом прочищать. И очень хорошо, что на данный момент для этого существуют все необходимые средства.
Одним из них является средство для промывания носа Аква-Риносоль, которое к тому же является безопасным и эффективным лекарством от насморка. Данная немного желтоватая жидкость имеет главное действующее вещество – хлорид натрия, который является основной составляющей известной всем морской соли. Издревле люди знают о благотворном влиянии морской воды и даже воздуха на состояние дыхательных путей. Да вы и сами должны были заметить, что после прибытия на морской курорт нос быстро прочищается, и проблемы с ним заканчиваются. Но естественно промывать воду самой водой из моря или океана не стоит, так как она не совсем чистая. Именно по этой причине и популярен такой подход, когда мы используем специальные составы, обладающие безопасным действием, но при этом высочайшей эффективностью. Тем более, что данное средство максимально удобно в использовании, так как его флакон позволяет промывать нос в кратчайшие сроки и легко переносится с собой.
Зачем же промывать нос? Как мы уже говорили выше - Аква-Риносоль является весьма эффективным лекарственным средством от насморка. Однако применять его можно и не во время этой проблемы, а для профилактики. В этом случае наступление насморка становится практически нереальным даже в то случае, если все факторы этому способствуют. Воздействуя на слизистую оболочку хлорид натрия не только обладает увлажняющим действием, но также и способствует увеличению сопротивляемости организма ЛОР-заболеваниям. Более того – его использование может снизить вероятность глухоты или близорукости.