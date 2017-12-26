Эксперт: Метан на спутнике Сатурна начнут добывать через 100 лет
На спутнике Сатурна Титане примерно через 100 лет начнут добывать метан. По словам специалистов, уже сейчас разрабатывается миссия, в рамках которой ученые собираются разделять топливо и азот в атмосфере небесного тела.
Ученые утверждают, что титан является наиболее вероятным кандидатом для колонизации. Даже Марс с большой площадью поверхности и расположением вблизи от Солнца не сможет удовлетворить запросы человека. По словам специалистов, в 2004 году на небесное тело приземлился зонд «Гюйгенс», который провел исследование грунта и атмосферы.
Возможность добывать метан на поверхности Титана появится только через 100 лет. Исследователи отмечают, что перед миссией нужно провести экспериментальную колонизацию Марса. Кроме того, полет первого аппарата займет примерно 7 лет. Он доставит на Титан всю необходимую аппаратуру, предназначенную для добычи метана и отделения азота в атмосфере.
По словам специалистов, основной проблемой в вопросе колонизации Титана является длительность полета. Исследователи отмечают, что примерно через 50 лет в распоряжении землян будут более быстрые летательные аппараты, посредством которых до спутника Сатурна получится добраться всего за несколько месяцев.
Ученые утверждают, что титан является наиболее вероятным кандидатом для колонизации. Даже Марс с большой площадью поверхности и расположением вблизи от Солнца не сможет удовлетворить запросы человека. По словам специалистов, в 2004 году на небесное тело приземлился зонд «Гюйгенс», который провел исследование грунта и атмосферы.
Возможность добывать метан на поверхности Титана появится только через 100 лет. Исследователи отмечают, что перед миссией нужно провести экспериментальную колонизацию Марса. Кроме того, полет первого аппарата займет примерно 7 лет. Он доставит на Титан всю необходимую аппаратуру, предназначенную для добычи метана и отделения азота в атмосфере.
По словам специалистов, основной проблемой в вопросе колонизации Титана является длительность полета. Исследователи отмечают, что примерно через 50 лет в распоряжении землян будут более быстрые летательные аппараты, посредством которых до спутника Сатурна получится добраться всего за несколько месяцев.
Автор: Махов Артем