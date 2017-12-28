Порошенко начнет покупать газ у России при низкой цене
Украина начнет покупать газ у России при создании выгодных условий, например, низкой цене. Видеозаявление президента Петра Порошенко появилось на его официальной странице в соцсети Facebook.
«Москва все время к нам стучится и спрашивает, возьмем ли мы ее газ. Нет, нам это не нужно, нам и так хорошо. Конечно, если Россия предложит нам дешевое и не коррупционное горючее, мы сделаем закупку, но только для снижения тарифов для украинцев», - заявил Порошенко.
Ранее Порошенко стал политиком года.
«Москва все время к нам стучится и спрашивает, возьмем ли мы ее газ. Нет, нам это не нужно, нам и так хорошо. Конечно, если Россия предложит нам дешевое и не коррупционное горючее, мы сделаем закупку, но только для снижения тарифов для украинцев», - заявил Порошенко.
Ранее Порошенко стал политиком года.
Автор: Джанабилова Татьяна П