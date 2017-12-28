Соцсеть «ВКонтакте» запустила анимированные стикеры
Соцсеть «ВКонтакте» 28 декабря запустила функционал анимированных стикеров. Они могут использоваться в мессенджере и комментариях к записям на любой платформе.
Самыми первыми анимированными наборами стали стикеры с псом Коржиком и единорогом Спарксом. Анимация автоматически воспроизводит в диалогах после отправки. До отправки доступен предпросмотр.
«Стикеры позволяют передавать всю палитру эмоций. За счет использования своих забавных движений они станут ещё больше способствовать поддержанию беседы с друзьями. Они позволят подчеркнуть настроение в данный конкретный момент»,- отмечает глава отдела маркетинга соцсети «ВКонтакте».
Стикеры были добавлены в мессенджер «ВКонтакте» еще в 2014-м году. На сегодня пользователи при использовании всех платформ доступны свыше ста наборов с различными героями. Некоторые из них доступны для бесплатного использования.
Самыми первыми анимированными наборами стали стикеры с псом Коржиком и единорогом Спарксом. Анимация автоматически воспроизводит в диалогах после отправки. До отправки доступен предпросмотр.
«Стикеры позволяют передавать всю палитру эмоций. За счет использования своих забавных движений они станут ещё больше способствовать поддержанию беседы с друзьями. Они позволят подчеркнуть настроение в данный конкретный момент»,- отмечает глава отдела маркетинга соцсети «ВКонтакте».
Стикеры были добавлены в мессенджер «ВКонтакте» еще в 2014-м году. На сегодня пользователи при использовании всех платформ доступны свыше ста наборов с различными героями. Некоторые из них доступны для бесплатного использования.
Автор: Валерий Антонов