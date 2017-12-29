“ВКонтакте” заработал сервис для подведения итогов года
На просторах соцсети “ВКонтакте” официально заработал сервис для подведения итогов года. Каждый пользователь сможет посредством такого приложения оценить собственные рекорды за 2017.
По аналогии с прошлым годом в 2017 соцсеть “ВКонтакте” решила вновь запустить для пользователей сервис “Итоги года”. Посредством последнего каждый желающий может проследить за своей активностью в уходящем году. В частности, приложение подсчитает просмотры страницы, количество отметок “Мне нравится” и число записей за весь 12-месячный период.
Помимо личной страницы, аналогичный анализ можно устроить для любой администрируемой группы “ВКонтакте”, где сервис тоже учтет все вышеперечисленные показатели и зафиксирует личные рекорды. При этом не уточняется, как долго данная возможность будет доступна для пользователей, и не исключено, что исчезнет она после завершения праздников.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, в сети “ВКонтакте” впервые появились уникальные наборы анимированных стикеров.
По аналогии с прошлым годом в 2017 соцсеть “ВКонтакте” решила вновь запустить для пользователей сервис “Итоги года”. Посредством последнего каждый желающий может проследить за своей активностью в уходящем году. В частности, приложение подсчитает просмотры страницы, количество отметок “Мне нравится” и число записей за весь 12-месячный период.
Помимо личной страницы, аналогичный анализ можно устроить для любой администрируемой группы “ВКонтакте”, где сервис тоже учтет все вышеперечисленные показатели и зафиксирует личные рекорды. При этом не уточняется, как долго данная возможность будет доступна для пользователей, и не исключено, что исчезнет она после завершения праздников.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, в сети “ВКонтакте” впервые появились уникальные наборы анимированных стикеров.
Автор: Марина Вебер