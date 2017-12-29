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“ВКонтакте” заработал сервис для подведения итогов года
На просторах соцсети “ВКонтакте” официально заработал сервис для подведения итогов года. Каждый пользователь сможет посредством такого приложения оценить собственные рекорды за 2017.

“ВКонтакте” заработал сервис для подведения итогов года


По аналогии с прошлым годом в 2017 соцсеть “ВКонтакте” решила вновь запустить для пользователей сервис “Итоги года”. Посредством последнего каждый желающий может проследить за своей активностью в уходящем году. В частности, приложение подсчитает просмотры страницы, количество отметок “Мне нравится” и число записей за весь 12-месячный период.

Помимо личной страницы, аналогичный анализ можно устроить для любой администрируемой группы “ВКонтакте”, где сервис тоже учтет все вышеперечисленные показатели и зафиксирует личные рекорды. При этом не уточняется, как долго данная возможность будет доступна для пользователей, и не исключено, что исчезнет она после завершения праздников.

Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, в сети “ВКонтакте” впервые появились уникальные наборы анимированных стикеров.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 18:05
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