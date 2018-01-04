Ученые: Редкие формы белка «грома» могут быть связаны с шизофренией
Найдены редкие формы белка «грома», которые могут иметь отношение к процессу развития шизофрении. Как отмечают ученые Медицинской школы Джона Хопкинса, в рамках нового исследования им удалось идентифицировали несколько достаточно редких генетических модификаций белка Thorase, отвечающего за разрушение связей нейронов в головном мозге.
Используя функцию Thorase, ученые смогли достаточно успешно поменять антисоциальное поведение грызунов, прошедших модификацию генома для переноса вариаций с применением препаратов против эпилепсии. «Наше исследование обеспечивает оказание поддержки идеи касательно того, что активность гена Thorase имеет отношение к некоторым поведенческим расстройствам, включая и шизофрению», - отметила Валина Доусон, профессор Института клеточной инженерии.
Она подчеркивает, что вариации генов при исследовании крайне редки, и требуется провести несколько большее число исследований для проверки роли Thorase в данном психическом заболевании. Сам протеин был обнаружен в 2011-м году. При этом его роль в разрушении рецепторов AMPA-комплексов во время связей нейронов при шизофрении ученые обозначили как белок «грома» в честь норвежского божества Тора.
Для выяснения связи возбужденных нейронов с психическими заболеваниями людей ученые провели секвенирование гена, который отвечает за создание белка Thorase с применение ДНК клеток крови, полученных у 712 людей с диагнозом шизофрения, а также 649 - без этого расстройства. Исследователи выявили 3 редких вариации гена у 5 человек из группы с шизофренией. Удаление либо замещение последовательности ДНК, проводящий кодирование белка, меняет и ее функцию. Дальнейшие работы в этом направлении помогут понять, как именно белок воздействует на работу мозга.
Используя функцию Thorase, ученые смогли достаточно успешно поменять антисоциальное поведение грызунов, прошедших модификацию генома для переноса вариаций с применением препаратов против эпилепсии. «Наше исследование обеспечивает оказание поддержки идеи касательно того, что активность гена Thorase имеет отношение к некоторым поведенческим расстройствам, включая и шизофрению», - отметила Валина Доусон, профессор Института клеточной инженерии.
Она подчеркивает, что вариации генов при исследовании крайне редки, и требуется провести несколько большее число исследований для проверки роли Thorase в данном психическом заболевании. Сам протеин был обнаружен в 2011-м году. При этом его роль в разрушении рецепторов AMPA-комплексов во время связей нейронов при шизофрении ученые обозначили как белок «грома» в честь норвежского божества Тора.
Для выяснения связи возбужденных нейронов с психическими заболеваниями людей ученые провели секвенирование гена, который отвечает за создание белка Thorase с применение ДНК клеток крови, полученных у 712 людей с диагнозом шизофрения, а также 649 - без этого расстройства. Исследователи выявили 3 редких вариации гена у 5 человек из группы с шизофренией. Удаление либо замещение последовательности ДНК, проводящий кодирование белка, меняет и ее функцию. Дальнейшие работы в этом направлении помогут понять, как именно белок воздействует на работу мозга.
Автор: Валерий Антонов