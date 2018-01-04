Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Наука

Ученые: Редкие формы белка «грома» могут быть связаны с шизофренией
Найдены редкие формы белка «грома», которые могут иметь отношение к процессу развития шизофрении. Как отмечают ученые Медицинской школы Джона Хопкинса, в рамках нового исследования им удалось идентифицировали несколько достаточно редких генетических модификаций белка Thorase, отвечающего за разрушение связей нейронов в головном мозге.

Ученые: Редкие формы белка «грома» могут быть связаны с шизофренией


Используя функцию Thorase, ученые смогли достаточно успешно поменять антисоциальное поведение грызунов, прошедших модификацию генома для переноса вариаций с применением препаратов против эпилепсии. «Наше исследование обеспечивает оказание поддержки идеи касательно того, что активность гена Thorase имеет отношение к некоторым поведенческим расстройствам, включая и шизофрению», - отметила Валина Доусон, профессор Института клеточной инженерии.

Она подчеркивает, что вариации генов при исследовании крайне редки, и требуется провести несколько большее число исследований для проверки роли Thorase в данном психическом заболевании. Сам протеин был обнаружен в 2011-м году. При этом его роль в разрушении рецепторов AMPA-комплексов во время связей нейронов при шизофрении ученые обозначили как белок «грома» в честь норвежского божества Тора.

Для выяснения связи возбужденных нейронов с психическими заболеваниями людей ученые провели секвенирование гена, который отвечает за создание белка Thorase с применение ДНК клеток крови, полученных у 712 людей с диагнозом шизофрения, а также 649 - без этого расстройства. Исследователи выявили 3 редких вариации гена у 5 человек из группы с шизофренией. Удаление либо замещение последовательности ДНК, проводящий кодирование белка, меняет и ее функцию. Дальнейшие работы в этом направлении помогут понять, как именно белок воздействует на работу мозга.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:15
Читайте также
Загрузка...
Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч
Военный журналист опубликовал фото поврежденных
Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
На время Олимпиады США и Южная Корея отложили
Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
Разбившегося в Сирии российского пилота
Российский нотариусов обяжут проверять паспорта
СМИ: Украина планировала взорвать российский
Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии
В России обещают повышение зарплат до 200
Трамп призвал перейти на систему голосования по
В лесах России из-за аномально теплой зимы
Добавление комментария
Последние новости
04.01, 20:50 СМИ: При обстреле исторического центра Дамаска
04.01, 20:45 В Санкт-Петербурге около 30 детей надышались дымом при
04.01, 20:40 Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за
04.01, 20:39 В Москве полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД
04.01, 20:36 В Башкирии в предновогоднюю ночь убили женщину в ходе
04.01, 20:30 В Москве и Петербурге отмечается наплыв из желающих
04.01, 20:20 Житель Воронежа на Audi выехал на встречную и
04.01, 20:10 Военный журналист опубликовал фото поврежденных
04.01, 20:00 Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова удивила поклонников
04.01, 19:50 В Колумбии бык насмерть затоптал тореадора
04.01, 19:40 В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции
04.01, 19:30 Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
04.01, 19:20 На время Олимпиады США и Южная Корея отложили военные
04.01, 19:10 Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
04.01, 18:58 Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили в
04.01, 18:49 Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото с девичника
04.01, 18:39 Российский нотариусов обяжут проверять паспорта на
04.01, 18:34 Анонс полноэкранного смартфона Meizu M6s состоится 17
04.01, 18:27 Дуров выпустил улучшенную версию Telegram для ОС Android
04.01, 18:20 В WhatsApp вскоре появятся «истории» из Instagram