В WhatsApp вскоре появятся «истории» из Instagram
В приложении WhatsApp вскоре появятся «истории» из мессенджера Instagram. Расширение позволит повысить популярность статусов, увеличив число просмотров историй в обоих приложениях.
Судя по скриншотам, новую тестируемую функцию Instagram и «историю» можно будет отличить от статуса WhatsApp по значку снизу. Инженеры-разработчики сервиса Instagram в настоящее время проводят тестирование функции «истории». Речь идёт об интеграции её в популярный мессенджер. Особо отмечено, что Instagram-истории можно отличить по статусу. В первом случае значок «плюс» находится слева внизу, во втором – справа, в нижней части.
Социальная сеть в настоящее время активно занимается продвижением данных об активности пользователей. Ранее данный сервис был активирован в ресурс Facebook. Особо отмечено, что доступ к ним был открыт не только из приложения, но и интернет-браузера.
Судя по скриншотам, новую тестируемую функцию Instagram и «историю» можно будет отличить от статуса WhatsApp по значку снизу. Инженеры-разработчики сервиса Instagram в настоящее время проводят тестирование функции «истории». Речь идёт об интеграции её в популярный мессенджер. Особо отмечено, что Instagram-истории можно отличить по статусу. В первом случае значок «плюс» находится слева внизу, во втором – справа, в нижней части.
Социальная сеть в настоящее время активно занимается продвижением данных об активности пользователей. Ранее данный сервис был активирован в ресурс Facebook. Особо отмечено, что доступ к ним был открыт не только из приложения, но и интернет-браузера.
Автор: Семен Зайцев