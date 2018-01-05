В Сети обнародованы “живые” снимки суперкара McLaren Senna
На просторах Сети обнародованы “живые” снимки суперкара McLaren Senna от британского бренда. Сделать вышеупомянутые кадры удалось на одной из заправок в пределах Великобритании.
Пользователь соцсети Instagram поделился снимками экстремального McLaren Senna, названного в честь гонщика Формулы-1, сделанными на заправке. Судя по всему, водитель остановился на АЗС, чтобы пополнить запас топлива. Широкой публике суперкар презентовали в декабре 2017 года, и фактически это трековое авто, которому позволено осуществлять движение по дорогам общего пользования. Построена модель на усовершенствованной платформе от 720S, а масса авто почти достигает 1,2 тысячи кг.
McLaren Senna оснащен мотором объемом 4.0 литра, способным при 800 Нм крутящего момента генерировать порядка 800 лошадиных сил. Сочетается силовая установка с роботизированной трансмиссией на семь скоростей и с двумя сцеплениями. Всего мир увидят только 500 экземпляров экстремального авто, а стоимость McLaren Senna составит 750 тысяч фунтов стерлингов.
Пользователь соцсети Instagram поделился снимками экстремального McLaren Senna, названного в честь гонщика Формулы-1, сделанными на заправке. Судя по всему, водитель остановился на АЗС, чтобы пополнить запас топлива. Широкой публике суперкар презентовали в декабре 2017 года, и фактически это трековое авто, которому позволено осуществлять движение по дорогам общего пользования. Построена модель на усовершенствованной платформе от 720S, а масса авто почти достигает 1,2 тысячи кг.
McLaren Senna оснащен мотором объемом 4.0 литра, способным при 800 Нм крутящего момента генерировать порядка 800 лошадиных сил. Сочетается силовая установка с роботизированной трансмиссией на семь скоростей и с двумя сцеплениями. Всего мир увидят только 500 экземпляров экстремального авто, а стоимость McLaren Senna составит 750 тысяч фунтов стерлингов.
Автор: Марина Вебер