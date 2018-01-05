Ученые: Выходцы из России являются первыми жителями Америки
Прародителями аборигенов Америки вполне вероятно являются древние люди, населявшие территорию современной России. В результате исследований генома девочки, жившей примерно 11 тысяч лет назад и найденной учеными на Аляске, выяснилось, что прародителями коренных жителей Америки являются переселенцы из Берингии - древнего региона, в состав которого входила Чукотка, Камчатка и Аляска.
Все коренные американцы произошли от общих предков, мигрировавших на материк из Берингии. Переселение стало возможно в эпоху, когда между Чукоткой и Аляской образовался сухопутный перешеек (11-26 тыс. лет назад). К такому заключению пришли ученые при изучении ДНК останков одного из двух детей, найденных на территории Аляски исследователями из Копенгагенского университета и имеющих возраст около 11,5 тыс. лет.
Все коренные американцы произошли от общих предков, мигрировавших на материк из Берингии. Переселение стало возможно в эпоху, когда между Чукоткой и Аляской образовался сухопутный перешеек (11-26 тыс. лет назад). К такому заключению пришли ученые при изучении ДНК останков одного из двух детей, найденных на территории Аляски исследователями из Копенгагенского университета и имеющих возраст около 11,5 тыс. лет.
Автор: Артемов Сергей