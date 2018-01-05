Неизвестный в Санкт-Петербурге ранил ножом посетителя ТРЦ
В Санкт-Петербурге неизвестный нанес ножевое ранение посетителю одного из местных торгово-развлекательных комплексов. О происшествии сообщают СМИ, ссылаясь на заявления очевидцев в соцсетях.
Согласно полученным сведениям, отмечен инцидент днем пятницы, 5 января, в ТРЦ “Гранд Каньон”, размещенном в Приморском районе Петербурга. Предварительно, очевидцам удалось заснять в ресторанном дворике окровавленного мужчину, которого окружили другие посетители развлекательного центра.
Официальных сведений о том, что же именно случилось в стенах ТРЦ на проспекте Энгельса, не предоставляется, однако имеются предположения, что между потерпевшим и неизвестным мужчиной имела место потасовка, в ходе которой один из них ударил другого ножом. Другие же граждане заявили, что пострадавший мог просто упасть и удариться головой о кафель, и ничего криминального в происшествии нет. Сейчас по факту случившегося организована проверка, устанавливаются все обстоятельства вышеупомянутого инцидента.
Согласно полученным сведениям, отмечен инцидент днем пятницы, 5 января, в ТРЦ “Гранд Каньон”, размещенном в Приморском районе Петербурга. Предварительно, очевидцам удалось заснять в ресторанном дворике окровавленного мужчину, которого окружили другие посетители развлекательного центра.
Официальных сведений о том, что же именно случилось в стенах ТРЦ на проспекте Энгельса, не предоставляется, однако имеются предположения, что между потерпевшим и неизвестным мужчиной имела место потасовка, в ходе которой один из них ударил другого ножом. Другие же граждане заявили, что пострадавший мог просто упасть и удариться головой о кафель, и ничего криминального в происшествии нет. Сейчас по факту случившегося организована проверка, устанавливаются все обстоятельства вышеупомянутого инцидента.
Автор: Марина Вебер