В Армавире произошел взрыв газа в жилом доме
В Армавире (Краснодарский край) взорвался бытовой газ в жилом многоквартирном доме. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.
В Сети появился видеоролик, на котором видно, что на месте работают специалисты. Некоторые пользователи соцсетей сообщили, что от взрыва бытового газа в много квартирном доме рухнул подъеезд. На данный момент официально спецведомства не заявляли о произошедшем ЧП. Подробности устанавливаются.
Ранее на сайте "Актуальные новости" сообщалось, что вчера, 5 января, в Красноярском крае произошел взрыв бытового газа в доме.
В Сети появился видеоролик, на котором видно, что на месте работают специалисты. Некоторые пользователи соцсетей сообщили, что от взрыва бытового газа в много квартирном доме рухнул подъеезд. На данный момент официально спецведомства не заявляли о произошедшем ЧП. Подробности устанавливаются.
Ранее на сайте "Актуальные новости" сообщалось, что вчера, 5 января, в Красноярском крае произошел взрыв бытового газа в доме.
Автор: Маргарита Лисарова