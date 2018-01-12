Бренды Xiaomi и Huawei могут отказаться от AMOLED-экранов
Ведущие китайские бренды по производству смартфонов Huawei Technologies, Oppo и Xiaomi Technology собираются в ближайшее время отказаться от дисплеев AMOLED. Им удалось найти этим экранам более дешевую и надежную альтернативу. Информацию об изменениях приводит анонимный источник.
Отмечается, что Huawei Technologies, Oppo и Xiaomi собираются выбирать LED-дисплеи для Samsung в качестве замены AMOLED.
Стоит напомнить, что экраны AMOLED сейчас создают две компании - Samsung Display и LG Display. Такой же экран установлен на флагмане Apple iPhone X.
Отмечается, что Huawei Technologies, Oppo и Xiaomi собираются выбирать LED-дисплеи для Samsung в качестве замены AMOLED.
Стоит напомнить, что экраны AMOLED сейчас создают две компании - Samsung Display и LG Display. Такой же экран установлен на флагмане Apple iPhone X.
Автор: Вера Антонова