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Причиной массового вымирания антилоп в Казахстане в 2015 году ученые назвали изменение условий окружающей среды
Ученые считают, что массовое вымирание диких антилоп на территории Казахстана было вызвано факторами окружающей среды. Исследование в данной области проводили сотрудники Королевского ветеринарного колледжа Лондона.

Причиной массового вымирания антилоп в Казахстане в 2015 году ученые назвали изменение условий окружающей среды


В 2015 году внезапно погибли свыше 200 тысяч сайгаковых антилоп. Ученые установили, что вымирание животных вызвано бактериальной инфекцией. Результаты новых исследований показывают, что на этот процесс оказали влияние и другие факторы, в том числе скачок температуры и высокая влажность.

По словам ученых, изменение условий окружающей среды может послужить поворотным моментом для бактериального натиска. Как считают специалисты, эта тема требует более детального анализа. Существует высокая вероятность повторения данной ситуации, если брать во внимание прогнозы по изменению климата для региона.

Авторам научной работы удалось обнаружить, что дни, которые предшествовали массовой гибели антилоп, были очень теплыми, также присутствовали высокие показатели влажности. Аналогичные условия ученые фиксировали в 1981 и 1988 годах на территории Центральной Азии.

На данный момент остаются неизвестными механизмы, с помощью которых вызывается эта бактериальная атака. Не исключается, что в будущем она может привести к полному исчезновению антилоп.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 18:01
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