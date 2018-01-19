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Российский стартап Nimb выпустил бесплатное приложение с тревожной кнопкой
Отечественный стартап Nimb, в рамках проекта кольца безопасности, выпустил специальное приложение, имеющее тревожную кнопку. Сервис доступен в AppStore для скачивания, приложение имеется и в Google Play.

Российский стартап Nimb выпустил бесплатное приложение с тревожной кнопкой


Сообщается, что пользовательское приложение Nimb App является бесплатным продуктом, его могут скачать для себя даже те пользователи, которые не приобрели кольцо безопасности Nimb. Приложение позволяет оперативно передать сигнал тревоги близким родственникам и знакомым владельца гаджетом. Екатерина Романовская рассказала об этом в своём аккаунте в социальной сети Facebook. Указывается, что приложение способно функционировать без подключения к кольцам, имеющих тревожную кнопку.

Необходимо запустить приложение и «свайпнуть» вверх сигнал тревоги, он немедленно придёт пользователям, находящихся поблизости. Сигнал получат также лица, указанные в разделе экстренных контактов. Особо отмечено, что новое приложение доступно для устройств, функционирующих на iOS и Android.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:40
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