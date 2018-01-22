Nvidia рекомендует магазинам ограничить продажу видеокарт майнерам
Nvidia рекомендует магазинам ввести ограничения на продажу видеокарт майнерам, поскольку выпускаемая продукция в первую очередь ориентирована на геймеров. Сведения предоставил официальный представитель немецкой компании Борис Бёльс.
Производитель не собирается диктовать свои условия магазинам, влияя на их методы торговли. Каждая точка вправе решать, следовать ли рекомендациям Nvidia и, какие ограничения установить для майнеров.
Европейские интернет-магазины, озабоченные активностью добытчиков криптовалюты, уже ввели жесткие рамки и отпускают в одни руки не более двух видеокарт одной модели.
Ранее Nvidia рассказала о сотрудничестве с Uber.
Производитель не собирается диктовать свои условия магазинам, влияя на их методы торговли. Каждая точка вправе решать, следовать ли рекомендациям Nvidia и, какие ограничения установить для майнеров.
Европейские интернет-магазины, озабоченные активностью добытчиков криптовалюты, уже ввели жесткие рамки и отпускают в одни руки не более двух видеокарт одной модели.
Ранее Nvidia рассказала о сотрудничестве с Uber.
Автор: Джанабилова Татьяна П