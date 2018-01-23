Ulefone Power 3 Max с батареей на 13 тысяч мА/ч начнут продавать в 2018 году
Компания Ulefone обещает начать продажи нового гаджета Power 3 Max во второй половине 2018 года. Этот смартфон отличается от предыдущих версий мощной батареей на 13 тысяч мА/ч.
Предшественник новинки Ulefone Power 3 имел батарею на 6 тысяч мА/ч. Более мощная батарея, которая расположена под задней крышкой смарфтона, по словам производителя, сможет обеспечить 24-часовую работу в активном режиме. Также отмечается, что гаджет с двойной камерой имеет достаточной простой дизайн с пластиковым корпусом.
Power 3 Max функционирует на базе процессора Helio P23, обладающего частотой в 1,9 ГГц. Размер ПЗУ обещают на уровне 64 Гб в самой дешевой версии устройства. Также новинка получит улучшенный вариант Face ID. Android 8.1 Oreo, установленный на гаджете, будет иметь возможность обновиться, если выйдет более новая вариация ОС.
В Штатах новинка будет стоить от 230 долларов. По мнению экспертов, при такой цене смартфон среднего класса сможет стать достаточно востребованным, если учесть его высокие технические характеристики.
Предшественник новинки Ulefone Power 3 имел батарею на 6 тысяч мА/ч. Более мощная батарея, которая расположена под задней крышкой смарфтона, по словам производителя, сможет обеспечить 24-часовую работу в активном режиме. Также отмечается, что гаджет с двойной камерой имеет достаточной простой дизайн с пластиковым корпусом.
Power 3 Max функционирует на базе процессора Helio P23, обладающего частотой в 1,9 ГГц. Размер ПЗУ обещают на уровне 64 Гб в самой дешевой версии устройства. Также новинка получит улучшенный вариант Face ID. Android 8.1 Oreo, установленный на гаджете, будет иметь возможность обновиться, если выйдет более новая вариация ОС.
В Штатах новинка будет стоить от 230 долларов. По мнению экспертов, при такой цене смартфон среднего класса сможет стать достаточно востребованным, если учесть его высокие технические характеристики.
Автор: Дрокина Татьяна