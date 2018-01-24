Астрофизики обнаружили семь новых массивных скоплений галактик
Ученые обнаружили семь новых скоплений галактик. Специалисты ИКИ РАН заявили, что до сих пор было известно о 12 подобных объектах. Информация об этом представлена в пресс-релизе института.
Родион Буренин, один из сотрудников отдела астрофизики высоких энергий института космических исследований РАН, сообщил, что на высоких красных смещениях в дальнем космосе можно обнаружить лишь массивные галактические скопления в наблюдаемых сегментах Вселенной. Их полная масса, подчёркивает специалист, превышает Млечный путь в 30 тысяч раз.
«Подобные объекты чрезвычайно редки», - акцентировал внимание Буренин. Международный коллектив ученых использовал информацию различных обзоров космического пространства в инфракрасном и оптическом диапазонах.
Наблюдения были проведены при помощи российско-турецкого телескопа РТТ-150 диаметром 1,5 м и оборудования испанской обсерватории Калар Альто (его диаметр 3,5 м). Исследования осуществлялись также с использованием телескопа Саянской обсерватории, его диаметр составляет 1,6 м, и 6-метрового телескопа САО РАН.
Родион Буренин, один из сотрудников отдела астрофизики высоких энергий института космических исследований РАН, сообщил, что на высоких красных смещениях в дальнем космосе можно обнаружить лишь массивные галактические скопления в наблюдаемых сегментах Вселенной. Их полная масса, подчёркивает специалист, превышает Млечный путь в 30 тысяч раз.
«Подобные объекты чрезвычайно редки», - акцентировал внимание Буренин. Международный коллектив ученых использовал информацию различных обзоров космического пространства в инфракрасном и оптическом диапазонах.
Наблюдения были проведены при помощи российско-турецкого телескопа РТТ-150 диаметром 1,5 м и оборудования испанской обсерватории Калар Альто (его диаметр 3,5 м). Исследования осуществлялись также с использованием телескопа Саянской обсерватории, его диаметр составляет 1,6 м, и 6-метрового телескопа САО РАН.
Автор: Семен Зайцев