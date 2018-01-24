Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018
exclusive / Технологии / Важно

Эксперты: Троян Evrial меняет биткоин-адреса в буфере обмена Windows
Эксперты Guido Not CISSP и MalwareHunterTeam обнаружили очередную вредоносную программу под названием Evrial. На российских хакерских веб-ресурсах её продают за $27, суть трояна заключается в подмене биткоин-адресов в буфере обмена Windows.

Эксперты: Троян Evrial меняет биткоин-адреса в буфере обмена Windows


Киберзлоумышленники активно используют Evrial для атак на ПК пользователей. Троян не только ворует сохраненные учётные данные и файлы cookies, но и устанавливает контроль над буфером обмена Windows, изменяя хранящиеся там сведения. Эксперты пояснили: вредоносное ПО проводит мониторинг содержимого Clipboard в поисках определённых строк. Обнаружив платёжные URL-адреса, ПО заменяет их адресами, контролируемыми виртуальными преступниками.

Специалисты подчеркнули: Evrial также находит в буфере обмена Windows биткойн-адреса, после подмены которых хакеры получают возможность похищать деньги пользователей. Evrial сконфигурирован таким образом, чтобы детектировать строки, соответствующие адресам Litecoin, Bitcoin, WebMoney, Monero Steam, Qiwi.

Поскольку эксперты ещё не выяснили технологию распространения Evrial, наилучшая защита от трояна – соблюдать все стандартные поведенческие привычки, позволяющие избежать заражения устройства различными вредоносными программами.

Ранее эксперты опровергли мнение, будто криптовалюты менее уязвимы, чем иной другой софт.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 20:10
Читайте также
В США VR-технологии помогают лыжникам
Алексей Хотин выполнил обязательства перед
Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в
Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений
В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии
Патриарх призвал объединить усилия Церкви и
Госдума РФ усилит контроль в сфере долевого
Кирилл Терешин своими "руками-базуками"
В Ростове-на-Дону десятки людей пострадали из-за
Marketwatch: Курс доллара рухнул до минимума за
В США ведущая не смогла сдержать смех в прямом
Жириновский предложил разрешить сожителям
Добавление комментария
Последние новости
24.01, 21:40 Яна Рудковская поделилась фото с красивым букетом в
24.01, 21:20 В США VR-технологии помогают лыжникам подготовиться к
24.01, 21:00 Палеонтологи обнаружили в янтаре остракоду возрастом 100
24.01, 20:40 Модель Гаянэ Багдасарян показала ягодицы на откровенном
24.01, 20:31 Самая маленькая в мире муха получила название в честь
24.01, 20:13 Алексей Хотин выполнил обязательства перед
24.01, 20:10 Эксперты: Троян Evrial меняет биткоин-адреса в буфере
24.01, 19:55 Марию Максакову раскритиковали за мини-юбку и глубокое
24.01, 19:40 Гаянэ Багдасарян в королевском наряде показала пышную
24.01, 19:27 В Аргентине во время драки двух мужчин пострадал
24.01, 19:15 Кирилл Терёшин вставил импланты в ноги
24.01, 19:00 Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в апреле
24.01, 18:45 Анастасия Волочкова требует 10 млн долларов с Чермена
24.01, 18:37 «АВТОСТАТ»: Skoda Rapid во всех комплектациях подорожала
24.01, 18:27 Джигарханян встретился со своим приемным сыном Степаном
24.01, 18:20 В «ВКонтакте» считают беспочвенными обвинения в
24.01, 18:12 Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений России
24.01, 18:06 57-летняя Настасья Кински признана главным секс-символом
24.01, 17:57 В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии остаются без
24.01, 17:55 Израильские ученые в Кумранской рукописи нашли древний