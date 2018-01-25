Появились фото Lenovo ZUK с прозрачной задней крышкой
Китайцы выложили в сеть изображения еще не представленного смартфона Lenovo ZUK. Особенностью телефона является прозрачная задняя крышка.
Lenovo ZUK имеет доступ по отпечатку пальца владельца, точных данных нет, но, возможно, устройство будет работать на базе ЦП Snapdragon 821, иметь оперативную память 4-6 ГБ, объем памяти для файлов - 64 ГБ, экран 5,5 дюйма Full HD, емкость батареи 3100 мАч. Предполагаемая стоимость составит 15,9 тыс. рублей.
Lenovo ZUK имеет доступ по отпечатку пальца владельца, точных данных нет, но, возможно, устройство будет работать на базе ЦП Snapdragon 821, иметь оперативную память 4-6 ГБ, объем памяти для файлов - 64 ГБ, экран 5,5 дюйма Full HD, емкость батареи 3100 мАч. Предполагаемая стоимость составит 15,9 тыс. рублей.
Автор: Северов Андрей