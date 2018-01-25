В порноресурсе «PornHub» нашли способ для пользователей поучаствовать в групповом сексе в режиме «онлайн»
Разработчики из крупнейшего порноресурса «PornHub» нашли способ для пользователей поучаствовать в групповом сексе, не выходя из дома. Планируется выпустить целую линейку «умных» игрушек для самоудовлетворения, которые смогут синхронизироваться с видео 18+ и завлекать других владельцев подобных гаджетов к совместному времяпровождению.
Любой девайс из выпущенной серии можно будет настроить и подключить к любой из интересующей категории на интернет-ресурсе. По словам разработчиков, таким образом, любой желающий сможет почувствовать себя участником порнофильма. При этом каждая из игрушек сможет синхронизироваться с другими на расстоянии. Отмечается, что все гаджеты будут выполнены в черно-оранжевых тонах, как и логотип «PornHub».
Напомним, что самый известный в мире порноресурс является первооткрывателем в технологии синхронизирующихся с видео игрушек для удовлетворения сексуальных потребностей. По мимо таких разработок, «PornHub» запустили бесплатный VR-канал с фильмами 18+ в формате 360.
Любой девайс из выпущенной серии можно будет настроить и подключить к любой из интересующей категории на интернет-ресурсе. По словам разработчиков, таким образом, любой желающий сможет почувствовать себя участником порнофильма. При этом каждая из игрушек сможет синхронизироваться с другими на расстоянии. Отмечается, что все гаджеты будут выполнены в черно-оранжевых тонах, как и логотип «PornHub».
Напомним, что самый известный в мире порноресурс является первооткрывателем в технологии синхронизирующихся с видео игрушек для удовлетворения сексуальных потребностей. По мимо таких разработок, «PornHub» запустили бесплатный VR-канал с фильмами 18+ в формате 360.
Автор: Самохина Виктория