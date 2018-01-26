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В Западной Сибири брошенный железнодорожный состав парализовал движение
Брошенный товарный поезд заблокировал движение других составов в Западной Сибири. Об этом пишут региональные медиа.

В Западной Сибири брошенный железнодорожный состав парализовал движение

По данным экспертов, на 18 января в Кузбассе брошены 150 составов (более 10 000 вагонов). Еще около 20 тысяч вагонов не могут добраться до региона. Из-за пробки пошла цепная реакция – на всех железных дорогах в стране стоят полувагоны. Пока что порты не могут освободиться от загруженных составов и задерживают выгрузку приходящих.

Один из участников рынка сообщает, что 6,6 тысяч стоящих вагонов принадлежат Федеральной грузовой компании, которая входит в РЖД, а 5,5 тысяч – Первой грузовой компании. Пробка, говорят специалисты, возникла из-за длинных праздников и неблагоприятных погодных условий. Отмечается, что такого транспортного коллапса не видели давно.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 15:31
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