Учёные: Загрязнение окружающей среды приводит к преждевременному старению
Научные сотрудники Университета Колумба в США назвали одной из ключевых причин преждевременного старения загрязнение окружающей среды. Данный фактор сокращает длину теломеров у младенцев, пояснили американские учёные.
Теломеры являются особыми участками ДНК, благодаря которым возможен процесс точного копирования хромосом в процессе деления клеток. С каждым раундом клеточного деления концевые участки хромосом сокращаются, приводя к поэтапной потере стабильности генома. Из-за укорачивания длины теломер могут возникать сердечно-сосудистые заболевания, онкологические болезни, а также происходить снижение познавательных способностей и преждевременное старение.
Исследование учёных из США проводилось в 2 этапа: до закрытия в 2004 году угольной электростанции в китайском городе Тунлян и после. Эксперты обнаружили, что у детей, родившихся до ликвидации предприятия, теломеры были короче, чем у тех, кто появился на свет, когда завод уже прекратил загрязнять окружающую среду, а, как известно науке, длина теломеров человека в момент рождения обуславливает возникновение различных болезней через несколько десятилетий.
Учитывая пагубное влияние грязного воздуха на человеческий организм, разработчики установили в Китае крупнейшую в мире установку для его очистки.
Теломеры являются особыми участками ДНК, благодаря которым возможен процесс точного копирования хромосом в процессе деления клеток. С каждым раундом клеточного деления концевые участки хромосом сокращаются, приводя к поэтапной потере стабильности генома. Из-за укорачивания длины теломер могут возникать сердечно-сосудистые заболевания, онкологические болезни, а также происходить снижение познавательных способностей и преждевременное старение.
Исследование учёных из США проводилось в 2 этапа: до закрытия в 2004 году угольной электростанции в китайском городе Тунлян и после. Эксперты обнаружили, что у детей, родившихся до ликвидации предприятия, теломеры были короче, чем у тех, кто появился на свет, когда завод уже прекратил загрязнять окружающую среду, а, как известно науке, длина теломеров человека в момент рождения обуславливает возникновение различных болезней через несколько десятилетий.
Учитывая пагубное влияние грязного воздуха на человеческий организм, разработчики установили в Китае крупнейшую в мире установку для его очистки.
Автор: Воробьева Алина