Цена премиального смартфона Essential Phone упала до рекордно низкого значения
Цена смартфона Essential Phone, произведенного весной прошлого года, упала до рекордно низких значений. Устройство стал стремительно дешеветь, отмечают СМИ, ссылаясь на изменения стоимости на онлайн-площадке Amazon.
Этот магазин предлагает приобрести версию устройства интернационального стандарта в белом корпусе за $435. Модификация получила ПЗУ объемом 128 ГБ и ОЗУ – 4 ГБ.
Стоит отметить, что в ноябре цена смартфона упала до $450. В то же время в первые дни после выпуска на рынок модель оценивалась в $700. Аппарат отличается дисплеем диагональю 5,7 дюймов, производительным процессором Snapdragon 835 от производителя Qualcomm, а также двойную камеру с матрицей на 13 Mpx.
Этот магазин предлагает приобрести версию устройства интернационального стандарта в белом корпусе за $435. Модификация получила ПЗУ объемом 128 ГБ и ОЗУ – 4 ГБ.
Стоит отметить, что в ноябре цена смартфона упала до $450. В то же время в первые дни после выпуска на рынок модель оценивалась в $700. Аппарат отличается дисплеем диагональю 5,7 дюймов, производительным процессором Snapdragon 835 от производителя Qualcomm, а также двойную камеру с матрицей на 13 Mpx.
Автор: Валерий Антонов