Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / Технологии / Важно

Цена премиального смартфона Essential Phone упала до рекордно низкого значения
Цена смартфона Essential Phone, произведенного весной прошлого года, упала до рекордно низких значений. Устройство стал стремительно дешеветь, отмечают СМИ, ссылаясь на изменения стоимости на онлайн-площадке Amazon.

Цена премиального смартфона Essential Phone упала до рекордно низкого значения


Этот магазин предлагает приобрести версию устройства интернационального стандарта в белом корпусе за $435. Модификация получила ПЗУ объемом 128 ГБ и ОЗУ – 4 ГБ.

Стоит отметить, что в ноябре цена смартфона упала до $450. В то же время в первые дни после выпуска на рынок модель оценивалась в $700. Аппарат отличается дисплеем диагональю 5,7 дюймов, производительным процессором Snapdragon 835 от производителя Qualcomm, а также двойную камеру с матрицей на 13 Mpx.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:43
Читайте также
Японская биржа Coincheck потеряла около 400 млн
Алексей Кудрин предупредил о рисках, связанных с
Ресторан с ужином в тишине признан самым
На Аляске НЛО в форме презерватива попал на видео
Музей Гуггенхайма предложил украсить Белый дом
Железную дорогу в Крым полностью электрифицируют
Fallout 4 станет бесплатной на эти выходные
Жителям Таджикистана посоветовали воздержаться от
Коммунисты внесли в Думу законопроект о создании
Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимков
В Испании посла Венесуэлы объявили персоной нон
Джордж Сорос считает криптовалюты "пузырем"
Добавление комментария
Последние новости
27.01, 11:21 После ДТП под Москвой госпитализировали двух детей
27.01, 11:20 Ученые: Носки и огурцы помогут довести женщину до оргазма
27.01, 11:13 Новый Mercedes-Benz SL сделают гибридом на 800 «лошадей»
27.01, 11:08 Анфиса Чехова показала идеальную фигуру на пляжном
27.01, 11:05 Телеведущая Елена Малышева удивила поклонников
27.01, 11:05 В Воронеже ВАЗ въехал в автобус, пострадал один человек
27.01, 11:02 На севере Москвы при пожаре погиб мужчина и пострадал
27.01, 10:59 Фанаты сравнили Наталью Рудову с Анджелиной Джоли на
27.01, 10:57 Лолита снимает новый клип в Грузии
27.01, 10:57 Ученые назвали музыку универсальным языком общения в мире
27.01, 10:50 Японская биржа Coincheck потеряла около 400 млн долларов
27.01, 10:43 Актер и танцор Михаил Барышников отмечает 70-летие
27.01, 10:38 Поклонники раскритиковали Настю Каменских за
27.01, 10:36 В Калининградской области кот не дал замерзнуть
27.01, 10:35 Алексей Кудрин предупредил о рисках, связанных с
27.01, 10:33 Наташа Королева опубликовала снимок с Людмилой Сенчиной
27.01, 10:32 Мария Лиман показала голое фото в бассейне из Таиланда
27.01, 10:27 Смартфон Meiigoo Mate 10 получил 4 камеры
27.01, 10:20 BMW официально представила реинкарнацию BMW Isetta в
27.01, 10:12 Ляйсан Утяшева показала на снимке играющую на пляже