Ученые: Люди способны переваривать жуков
Ученые, работающие на базе Ратгерского университета (США) считают, что организм людей способен переваривать жуков. Оказывается, человек обладает геном, в котором имеются предназначенные для этого закодированные ферменты.
Долгое время ученые полагали, что у первых отсутствуют энзимы, необходимые для нормального переваривания экзоскелета насекомых. Сначала исследователи обнаружили их у мышей, а впоследствии у приматов. В ходе проведения научной работы специалисты изучили 34 генома на наличии копий гена CHIA. Оказалось, что у большинства млекопитающих есть хотя бы один подобный ген и человек не является исключением.
У предков современных обезьян имеется три копии. Этот факт подтверждает версию о том, что они употребляли насекомых. Ученые не до конца поняли, какие могут быть последствия их поедания для человеческого организма. Большинство исследований проводились на американцах и европейцах, а они регулярно питаются насекомыми.
Долгое время ученые полагали, что у первых отсутствуют энзимы, необходимые для нормального переваривания экзоскелета насекомых. Сначала исследователи обнаружили их у мышей, а впоследствии у приматов. В ходе проведения научной работы специалисты изучили 34 генома на наличии копий гена CHIA. Оказалось, что у большинства млекопитающих есть хотя бы один подобный ген и человек не является исключением.
У предков современных обезьян имеется три копии. Этот факт подтверждает версию о том, что они употребляли насекомых. Ученые не до конца поняли, какие могут быть последствия их поедания для человеческого организма. Большинство исследований проводились на американцах и европейцах, а они регулярно питаются насекомыми.
Автор: Валерия Орлова