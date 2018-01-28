Бюджетный смартфон HiSense H11 получит чипсет Snapdragon 630 и двойную камеру
Смартфон HiSense H11 получил дисплей с разрешающей способностью формата Full HD+. Устройство оснастили двойной камерой. Компания-производитель анонсировала смартфон с процессором Snapdragon 630 от Qualcomm.
Чип получил 8 вычислительных ядер Cortex-A53 архитектуры ARM, работающие на частоте до 2,2 ГГц. В качестве графического ускорителя использовалась схема Adreno 508. Помимо этого, устройство поддерживает взаимодействие с сетями стандарта LTE за счет использования модуля беспроводной связи X12. Диагональ использованного в устройстве дисплея составляет 5,99 дюймов. Площадь экрана относительно общей поверхности фронтальной панели составляет 84,17%.
На обратной стороне разработчики расположили сдвоенную камеру. Один из модулей получил матрицу IMX486 на 12 Mpx от Sony, а также объектив, оснащенный 2-кратным оптическим зумом. Второй модуль отличается расширением на 8 Mpx. Селфишот получил матрицу на 20 Mpx, оснащенную вспышкой. За питание ответственен аккумулятор емкостью 3,4 тысячи мА•ч, поддерживающий работу с технологией быстрой зарядки Quick Charge версии 3.0.
Новинка получила дактилоскопический сканер на задней панели устройства. В качестве ОС используется Android Nougat (версии 7.0). HiSense H11 станет поставляться в комплектациях с ОЗУ объемом 4 и 6 ГБ. Для них постоянный накопитель сможет вмещать 64 и 128 ГБ информации соответственно. Начальная стоимость устройств заявлена на отметке в $410.
Чип получил 8 вычислительных ядер Cortex-A53 архитектуры ARM, работающие на частоте до 2,2 ГГц. В качестве графического ускорителя использовалась схема Adreno 508. Помимо этого, устройство поддерживает взаимодействие с сетями стандарта LTE за счет использования модуля беспроводной связи X12. Диагональ использованного в устройстве дисплея составляет 5,99 дюймов. Площадь экрана относительно общей поверхности фронтальной панели составляет 84,17%.
На обратной стороне разработчики расположили сдвоенную камеру. Один из модулей получил матрицу IMX486 на 12 Mpx от Sony, а также объектив, оснащенный 2-кратным оптическим зумом. Второй модуль отличается расширением на 8 Mpx. Селфишот получил матрицу на 20 Mpx, оснащенную вспышкой. За питание ответственен аккумулятор емкостью 3,4 тысячи мА•ч, поддерживающий работу с технологией быстрой зарядки Quick Charge версии 3.0.
Новинка получила дактилоскопический сканер на задней панели устройства. В качестве ОС используется Android Nougat (версии 7.0). HiSense H11 станет поставляться в комплектациях с ОЗУ объемом 4 и 6 ГБ. Для них постоянный накопитель сможет вмещать 64 и 128 ГБ информации соответственно. Начальная стоимость устройств заявлена на отметке в $410.
Автор: Валерий Антонов