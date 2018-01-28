Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / Технологии / Важно

Бюджетный смартфон HiSense H11 получит чипсет Snapdragon 630 и двойную камеру
Смартфон HiSense H11 получил дисплей с разрешающей способностью формата Full HD+. Устройство оснастили двойной камерой. Компания-производитель анонсировала смартфон с процессором Snapdragon 630 от Qualcomm.

Бюджетный смартфон HiSense H11 получит чипсет Snapdragon 630 и двойную камеру


Чип получил 8 вычислительных ядер Cortex-A53 архитектуры ARM, работающие на частоте до 2,2 ГГц. В качестве графического ускорителя использовалась схема Adreno 508. Помимо этого, устройство поддерживает взаимодействие с сетями стандарта LTE за счет использования модуля беспроводной связи X12. Диагональ использованного в устройстве дисплея составляет 5,99 дюймов. Площадь экрана относительно общей поверхности фронтальной панели составляет 84,17%.

На обратной стороне разработчики расположили сдвоенную камеру. Один из модулей получил матрицу IMX486 на 12 Mpx от Sony, а также объектив, оснащенный 2-кратным оптическим зумом. Второй модуль отличается расширением на 8 Mpx. Селфишот получил матрицу на 20 Mpx, оснащенную вспышкой. За питание ответственен аккумулятор емкостью 3,4 тысячи мА•ч, поддерживающий работу с технологией быстрой зарядки Quick Charge версии 3.0.

Новинка получила дактилоскопический сканер на задней панели устройства. В качестве ОС используется Android Nougat (версии 7.0). HiSense H11 станет поставляться в комплектациях с ОЗУ объемом 4 и 6 ГБ. Для них постоянный накопитель сможет вмещать 64 и 128 ГБ информации соответственно. Начальная стоимость устройств заявлена на отметке в $410.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:07
Читайте также
Депутат ВР Украины: Сохранить Крым в 2014 году
В Новосибирске мороз превратил подъезд дома в
В Уфе жителей напугал гигантский столб пара над
В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
СМИ: Мелания Трамп 3 дня не ночует в Белом доме
Житель Омской области выловил рогатых хищных рыб
Курсанты из Калининграда сняли второй клип под
Секс-кукла Диана Шурыгина переспит с любым
СМИ: МВД Украины создаст специальные
Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои
Умер известный журналист Борис Туманов
Петр Порошенко поддержал новые санкции США против
Добавление комментария
Последние новости
28.01, 11:51 В Санкт-Петербурге подростка с разбитой головой
28.01, 11:45 В Кемерово 43-летний мужчина погиб после падения с
28.01, 11:37 Альбина Джанабаева рассказала фанатам о пользе завтрака
28.01, 11:30 В Новосибирске четверо человек пострадали в ДТП с
28.01, 11:20 В Пензе жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного
28.01, 11:15 Депутат ВР Украины: Сохранить Крым в 2014 году можно
28.01, 11:05 Анастасия Костенко показала фото в свадебном платье
28.01, 11:00 В Приморье человек сгорел внутри вагона на
28.01, 10:45 Конспирологи: Нибиру в скором времени станет видимой
28.01, 10:30 СМИ: К Земле приближается объект способный создать
28.01, 10:26 Ольга Бузова в бикини показала сексуальное фото из душа
28.01, 10:16 В Новосибирске мороз превратил подъезд дома в ледяную
28.01, 10:15 Александр Ревва в юбке поймал 15-килограммовую макрель
28.01, 09:59 Ученые: Сахар может облегчить симптомы атеросклероза
28.01, 09:43 В Уфе жителей напугал гигантский столб пара над ТЭЦ-5 в
28.01, 09:33 Xiaomi Mi 7 может пропустить выставку MWC-2018
28.01, 09:30 Кроссовер Hyundai ix35 получил турбированный мотор
28.01, 09:14 Уфологи обнаружили на видео NASA летающий над
28.01, 09:09 В Воронежской области в ДТП погиб человек, семь
28.01, 09:00 В Якутии пьяный отец выбросил 10-месячную дочь из окна