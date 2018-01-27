Во время бури в Аргентине заметили загадочный НЛО
В Аргентине во время бури был зафиксировано НЛО, время от времени появляющийся среди облаков. Увидел корабль инопланетян местный радио- и телеведущий Фернандо Фиггони во время съёмки шторма, приближающегося к Ла-Плате.
Автор снимков рассказал, что объект напомнил ему летающую тарелку. Ни на что другое он не был похож. Фотографии местный телеведущий обнародовал в социальных сетях, в подписи к которым поинтересовался у других жителей, видели ли они что-то подобное.
Один из интернет-пользователей заявил, что также видел в небе НЛО, в качестве доказательства он обнародовал собственный снимок. Многие юзеры поверили в наблюдения ведущего, подчеркнув, что публичный человек вряд ли бы стал обрабатывать фотографии в фотошопе.
Автор снимков рассказал, что объект напомнил ему летающую тарелку. Ни на что другое он не был похож. Фотографии местный телеведущий обнародовал в социальных сетях, в подписи к которым поинтересовался у других жителей, видели ли они что-то подобное.
Один из интернет-пользователей заявил, что также видел в небе НЛО, в качестве доказательства он обнародовал собственный снимок. Многие юзеры поверили в наблюдения ведущего, подчеркнув, что публичный человек вряд ли бы стал обрабатывать фотографии в фотошопе.
Автор: Валерия Орлова