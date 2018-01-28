В Приморье человек сгорел внутри вагона на железнодорожной станции
В Уссурийске (Приморье) человек сгорел внутри вспыхнувшего на железнодорожной станции вагона. О деталях инцидента рассказали представители ГУ МЧС.
Сообщается, пожар начался внутри жилого отсека рефрижераторного вагона, стоявшего в тупике. Спасатели ликвидировали возгорание и обнаружили мужчину, не подающего признаки жизни. Тело передано специалистам для установления личности и причины смерти.
Для ликвидации пожара, охватившего территорию в 20 квадратных метров, потребовалось три единицы спецтехники и 8 огнеборцев. Движение поездов осуществляется согласно графику.
Ранее в Приморье с рельсов сошел пассажирский поезд.
Сообщается, пожар начался внутри жилого отсека рефрижераторного вагона, стоявшего в тупике. Спасатели ликвидировали возгорание и обнаружили мужчину, не подающего признаки жизни. Тело передано специалистам для установления личности и причины смерти.
Для ликвидации пожара, охватившего территорию в 20 квадратных метров, потребовалось три единицы спецтехники и 8 огнеборцев. Движение поездов осуществляется согласно графику.
Ранее в Приморье с рельсов сошел пассажирский поезд.
Автор: Джанабилова Татьяна П