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Motorola показала на видео 3D-рендер нового смартфона Moto G6 Play
Компания Motorola представила 3D-рендер нового смартфона Moto G6 Play, подготавливаемого к официальному показу в рамках MWC-2018. Устройство с продолговатым экраном продемонстрировали на видео с различных сторон.

Motorola показала на видео 3D-рендер нового смартфона Moto G6 Play


Проанализировав презентованное видео, эксперты констатировали, разработчики Motorola не стали кардинально менять дизайн Moto G6 Play, добавив смартфону современности посредством вытянутого 5,7-дюймового дисплея, установленного вместо свойственного прежним моделям девайса экрана. Под ним красуется логотип компании, на задней же стенке размещён модуль камеры и привычная буква M, которая, скорее всего, скрывает дактилоскопический сканер.

Предполагается, Moto G6 Play будет иметь 2/3 Гб оперативной и 16/32 Гб флеш-памяти, камеру на 12 мегапикселей и аккумуляторную батарею на 4 тыс. мАч. Смартфон получит процессор Snapdragon 430.



Ранее «Актуальные новости» сообщали о подготовке к выпуску компанией Motorola мобильного телефона с 5G и подобным iPhone X дисплеем.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 17:15
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