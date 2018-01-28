В Индонезии построили двухкапотный автомобиль Double-Faces Car
В Сети появились фото двухкапотного автомобиля Double-Faces Car, он создан 46-летним Рони Гунаваном, проживающим в Индонезии. Пользователи заявляют, что выложенные фотоснимки молниеносно распространяются в Whatsapp и соцсетях.
Двухкапотный автомобиль привлёк внимание общественности, видеоролик с уникальным транспортным средством размещён на хостинге YouTube. Пользователи, ознакомившись с видео, указывают, что по дорогам в Индонезии передвигается «двухсторонняя странность». Вирусные фото машины набирают популярность. Было установлено, что для создания уникальной конструкции авто Гунаван потратил не менее 4,8 тыс. долларов США.
Для постройки кузова были использованы два автомобиля, ранее эксплуатировавшихся в качестве такси. Звуковая система установлена от Toyota Vios 2012. Машина имеет два руля, они расположены в двух консолях, установленных напротив друг друга.
Двухкапотный автомобиль привлёк внимание общественности, видеоролик с уникальным транспортным средством размещён на хостинге YouTube. Пользователи, ознакомившись с видео, указывают, что по дорогам в Индонезии передвигается «двухсторонняя странность». Вирусные фото машины набирают популярность. Было установлено, что для создания уникальной конструкции авто Гунаван потратил не менее 4,8 тыс. долларов США.
Для постройки кузова были использованы два автомобиля, ранее эксплуатировавшихся в качестве такси. Звуковая система установлена от Toyota Vios 2012. Машина имеет два руля, они расположены в двух консолях, установленных напротив друг друга.
Автор: Семен Зайцев