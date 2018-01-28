В Калуге пьяный водитель въехал в остановку
В Калуге нетрезвый водитель въехал в остановку. Как сообщается в соцсетях, в инциденте был высокий риск нанесения травм людям, однако в итоге никто не пострадал.
Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, ДТП случилось приблизительно в 16:00 на пересечении улиц Телевизионной и Пухова. Авто марки Toyota сбило мусорный бак и повредило ограждение неподалеку от остановки. Ни один из находившиеся там людей не получил травм.
«Видел это. Никого он не сбил. Бабушка с дедушкой стояли. Пенсионерка просто попыталась отпрыгнуть и упала. Водитель сбил только мусорку», - указывается в сообщении очевидца.
Официальных комментариев относительно ДТП на текущий момент получить не удалось.
Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, ДТП случилось приблизительно в 16:00 на пересечении улиц Телевизионной и Пухова. Авто марки Toyota сбило мусорный бак и повредило ограждение неподалеку от остановки. Ни один из находившиеся там людей не получил травм.
«Видел это. Никого он не сбил. Бабушка с дедушкой стояли. Пенсионерка просто попыталась отпрыгнуть и упала. Водитель сбил только мусорку», - указывается в сообщении очевидца.
Официальных комментариев относительно ДТП на текущий момент получить не удалось.
Автор: Валерий Антонов