Друзья и коллеги: Режиссер Мария Саакян была очень юная и мудрая
Мария Саакян, скончавшаяся 28 января от рака, была очень юная и талантливая. Смерть известного режиссера прокомментировали друзья и коллеги.
«Маша стала первым человеком, которого я встретила во ВГИКе. В свои 16 лет наивная девчонка поражала мое воображение, я в те годы и понятия не имела, что бывают люди удивительные во всем: добрые, талантливые, красивые. Она несла миру добро и чистый свет, стараясь передать частичку себя в фильмах. Могу сравнить ее с Моцартом. Спасибо за все! Маша, ты будешь жить вечно!» - написала в социальной сети Facebook Наталья Макарова.
Напомним, о смерти Саакян рассказал кинокритик Андрей Плахов.
«Маша стала первым человеком, которого я встретила во ВГИКе. В свои 16 лет наивная девчонка поражала мое воображение, я в те годы и понятия не имела, что бывают люди удивительные во всем: добрые, талантливые, красивые. Она несла миру добро и чистый свет, стараясь передать частичку себя в фильмах. Могу сравнить ее с Моцартом. Спасибо за все! Маша, ты будешь жить вечно!» - написала в социальной сети Facebook Наталья Макарова.
Напомним, о смерти Саакян рассказал кинокритик Андрей Плахов.
Автор: Джанабилова Татьяна П