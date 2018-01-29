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Эксперты: При выборе бюджетного смартфона следует обращать внимание на камеру и процессор
Для того чтобы выбрать хорошее мобильное устройство среди недорогих, необходимо обращать внимание, в первую очередь, на камеру и процессор девайса, советуют эксперты. Лучшими бюджетными смартфонами специалисты назвали те, которые произведены китайскими компаниями.

Эксперты: При выборе бюджетного смартфона следует обращать внимание на камеру и процессор


Для тех, кто хочет приобрести хороший мобильный телефон, но не желает переплачивать за бренд, стоит остановить свой выбор на таких моделях, как Huawei, ZTE, Meizu, Xiaomi, Asus или OnePlus. Эти смартфоны получили хорошие отзывы от потребителей из РФ, Европы и Северной Америки. Эксперты отмечают, что наиболее качественная камера установлена только в флагманах OnePlus и Huawei, но даже эти девайсы уступают по данной характеристике смартфонам от Apple, Google или Samsung.

По поводу процессора специалисты подчеркнули следующее: если гаджет имеет разрешение Full HD, для хорошей производительности ему достаточно будет Qualcomm Snapdragon 6xx-серии. Его стоимость существенно ниже, чем 8xx, решающую же роль играет оптимизация прошивки, за которую отвечает компания-производитель. В частности, у флагманских смартфонов от Lenovo, Huawei, ZTE, Xiaomi и Meizu в этом плане всё выполнено на высшем уровне.

Если бюджетный аппарат стоит ниже 10 тысяч рублей, найти хорошее устройство будет гораздо сложнее. Самыми качественными моделями за такую цену эксперты назвали Xiaomi Redmi Note 5A и Redmi 4X.

Кроме того, время от времени мировые бренды распродают свои смартфоны по цене бюджетных. Например, вчера сообщалось о резком снижении цен на Pixel и Pixel XL.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 05:00
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