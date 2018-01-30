Уральские ученые создали приложение для выявления рака кожи
Инновационное мобильное приложение под названием, которое было создано уральскими учеными, поможет выявлять злокачественные новообразования кожи на первых этапах развития. Известно, что оно было разработано специалистами образовательного центра "Сириус".
"Мы с коллегами разработали мощный инструментарий, который облегчает диагностику злокачественных новообразований кожи, которыми могут пользоваться врачи. Приложение можно использовать во время медицинского осмотра и диспансеризации", - заявляет Александра Шубина, специалист по дерматологии.
Ученые вместе с учащимися образовательного центра "Сириус" изучали факторы риска, которые исследователям предоставило Мировое общество дерматологов. Обработав полученные данные, школьники смогли создать архитектуру нейросети и провели над ней ряд исследований.
"Мы показали программе несколько фотографий кожи с типичными признаками рака на разных стадиях, затем дали сравнить их со здоровыми показателями. Программа поместила их себе в память и стала использовать в качестве шаблонов для выдачи результатов. Таким образом, диагностировать рак кожи становится в несколько раз легче, также это позволит начать терапию на самых ранних сроках, что очень хорошо", - заявляет Алексей Семенов, студент лицея.
"Мы с коллегами разработали мощный инструментарий, который облегчает диагностику злокачественных новообразований кожи, которыми могут пользоваться врачи. Приложение можно использовать во время медицинского осмотра и диспансеризации", - заявляет Александра Шубина, специалист по дерматологии.
Ученые вместе с учащимися образовательного центра "Сириус" изучали факторы риска, которые исследователям предоставило Мировое общество дерматологов. Обработав полученные данные, школьники смогли создать архитектуру нейросети и провели над ней ряд исследований.
"Мы показали программе несколько фотографий кожи с типичными признаками рака на разных стадиях, затем дали сравнить их со здоровыми показателями. Программа поместила их себе в память и стала использовать в качестве шаблонов для выдачи результатов. Таким образом, диагностировать рак кожи становится в несколько раз легче, также это позволит начать терапию на самых ранних сроках, что очень хорошо", - заявляет Алексей Семенов, студент лицея.
Автор: Артемова Светлана