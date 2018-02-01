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Ученые: Мышцы запоминают некоторые физические упражнения
Ученые Килского университета в Великобритании заявили, что нашли доказательство существования мышечной памяти. Запоминают те или иные физические упражнения определенные гены.

Ученые: Мышцы запоминают некоторые физические упражнения


По словам ученых, эта эпигенетичкая память присутствует в скелетной мускулатуре каждого человека. Фактически, гены запоминают периоды собственного роста, что в дальнейшем помогает им увеличиваться в размерах. Чтобы доказать теоретические выводы ученые провели эксперимент. Длился он на протяжении 22 недель, его участниками стали 8 мужчин, которые ранее не утруждали себя спортом.

Добровольцев заставляли выполнять силовые упражнения, чередуя их с отдыхом. В это время у них отбирали образцы мышечной ткани. В итоге ученым удалось проанализировать 850 000 зон генома. Результаты научного исследования показали, что упражнения химическим путем отмечают определенные гены.

Позже эти маркеры становятся своего рода инструкциями, которые включают или отключают гены без изменения ДНК. По словам ученых, существование мышечной памяти объясняет восстановление тканей после травм и помогает понять длительный эффект от допинг-препаратов.

Спортсмен может принять препарат для увеличения мышц один раз, однако гены сохранят память о предыдущем росте. Поэтому, когда, например, атлета поймают на допинге и запретят ему заниматься, это не будет иметь должного эффекта. Мышцы помнят, как им нужно расти, и продолжают это делать без очередной подпитки.

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 08:05
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