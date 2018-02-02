В Новокузнецке мальчик 6 лет хотел спасти котенка и потерялся
В Новокузнецке мальчик 6 лет потерялся при попытке спасти котенка. Родителям вернули ребенка после проведения требующихся мероприятий. Установлено, что малыш пересек 3 железнодорожных пути.
Как отмечается в сообщении работников пресс-центра УТ МВД, мальчик со своей матерью находился в супермаркете, расположенном неподалеку от ж/д-станции. На тот момент, когда женщина производила оплату продуктов, ребенок покинул торговый зал магазина, после чего пропал.
Работники полиции обнаружили малыша в табельной путевой части. Сотрудники ж/д-дороги завели ребенка в помещение и намеревались звонить правоохранителям. Мальчик сообщил, что намеревался спасти котенка, бегавшего по рельсам. Его вернули родителям, а также напомнили о правилах поведения и мерах безопасности возле объектов ж/д-транспорта.
Как отмечается в сообщении работников пресс-центра УТ МВД, мальчик со своей матерью находился в супермаркете, расположенном неподалеку от ж/д-станции. На тот момент, когда женщина производила оплату продуктов, ребенок покинул торговый зал магазина, после чего пропал.
Работники полиции обнаружили малыша в табельной путевой части. Сотрудники ж/д-дороги завели ребенка в помещение и намеревались звонить правоохранителям. Мальчик сообщил, что намеревался спасти котенка, бегавшего по рельсам. Его вернули родителям, а также напомнили о правилах поведения и мерах безопасности возле объектов ж/д-транспорта.
Автор: Валерий Антонов