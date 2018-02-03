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Несоблюдение сроков техобслуживания возглавило список опасных привычек автомобилистов
При покупке автомобилей нужно обратить внимание на ключевых моментов, которые позволят сохранить работоспособность транспортного средства. Важны не только технические характеристики, но и обращение с имуществом. В действительности имеется вредных привычек автомобилистов, которые способны усугубить состояние авто. Первым стоит отметить несоблюдение сроков техобслуживания.

Несоблюдение сроков техобслуживания возглавило список опасных привычек автомобилистов


Для исправной работы крайне важно своевременно проводить починку транспорта. Некоторые проблемы не могут быть выявлены в процессе эксплуатации на ранних стадиях возникновения, поэтому плановое техобслуживание крайне важно. В состав обязательных процедур включают замену масла, проверку колодок тормозной системы, объема трансмиссионной жидкости, замену топливных фильтров.

Второй плохой привычкой является игнорирование предупреждающих сигналов на приборной панели. Проблемы нужно устранять максимально быстро. Желательно доверить это профессионалам. Третьим пунктом идет некорректная работа с трансмиссией. Это одна из наиболее дорогостоящих частей всей конструкции автомобиля, поэтому от владельца требуется строго соблюдать эксплуатационные рекомендации, составленные производителем. Переход на реверсивное движение с драйва может вызвать множество проблем в этом функциональном узле.

Движение в режиме «старт-стоп» относится к четвертому пункту списка плохих привычек, вредящих транспорту. Резкий разгон с места и торможение перед поворотами может выглядеть эффектно, однако на состоянии авто сказывается негативно. Завершает список негативных затягивание процедуры замены покрышек. Они достаточно дорогостоящие, однако попытка сэкономить на движении с неподходящей по сезону резиной может принести много вреда, равно как и пользование изношенных шин. Плохое сцепление с дорожной поверхностью грозит ДТП, а это источник потенциальной опасности для жизни и здоровья людей в салоне авто.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:30
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