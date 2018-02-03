В Москве студентка погибла на станции метро "Полянка"
3 февраля, около 06:35, в Москве 25-летняя студентка погибла на путях станции метро "Полянка". Инцидент прокомментировал Алексей Мышляев, глава пресс-центра УВД на метрополитене.
Сообщается, девушка при невыясненных на данный момент обстоятельствах внезапно для окружающих упала на жесткий путь и мгновенно скончалась. Для извлечения тела погибшей, временно пришлось обесточить подземку. Благодаря оперативной работе экстренных служб, движение поездов удалось восстановить в 07:15.
Полицейские опросили машиниста и пассажиров, ставших свидетелями трагедии. Оказалось, девушка упала под поезд сама. Тело передано в морг для проведения экспертизы. Проводится проверка.
Ранее на станции «Свиблово» пассажир упал на рельсы.
Сообщается, девушка при невыясненных на данный момент обстоятельствах внезапно для окружающих упала на жесткий путь и мгновенно скончалась. Для извлечения тела погибшей, временно пришлось обесточить подземку. Благодаря оперативной работе экстренных служб, движение поездов удалось восстановить в 07:15.
Полицейские опросили машиниста и пассажиров, ставших свидетелями трагедии. Оказалось, девушка упала под поезд сама. Тело передано в морг для проведения экспертизы. Проводится проверка.
Ранее на станции «Свиблово» пассажир упал на рельсы.
Автор: Джанабилова Татьяна П