В Москве на станции метро «Кунцевская» загорелся контактный рельс
В Москве на станции метро «Кунцевская» загорелся контактный рельс. По информации от представителей столичного метрополитена, из-за инцидента пришлось провести высадку пассажиров с состава.
«Возгорание контактного рельса могло произойти из-за короткого замыкания. Точные причины инцидента устанавливают специалисты. Поезд на ветке был остановлен, после чего пришлось провести высадку пассажиров. Из-за происшествия на Филевской линии возможны задержки в прибытии составов», - сообщили в пресс-центре метрополитена.
По данным от столичной прессы, в результате инцидента никто не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать сотрудникам станции еще до прибытия спасательных служб. В настоящее время движение поездов на Филевской линии возвращено на график. Интервал прибытия поездов сместился на несколько минут.
«Возгорание контактного рельса могло произойти из-за короткого замыкания. Точные причины инцидента устанавливают специалисты. Поезд на ветке был остановлен, после чего пришлось провести высадку пассажиров. Из-за происшествия на Филевской линии возможны задержки в прибытии составов», - сообщили в пресс-центре метрополитена.
По данным от столичной прессы, в результате инцидента никто не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать сотрудникам станции еще до прибытия спасательных служб. В настоящее время движение поездов на Филевской линии возвращено на график. Интервал прибытия поездов сместился на несколько минут.
Автор: Махов Артем