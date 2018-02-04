Новое обновление iOS 11.3 повысит безопасность пользователей
Киберпираты нашли в коде iOS 11.3 информацию, гласящую, что войти в интернет пользователи теперь смогут только через персональный номер Apple. Созданная проектировщиками программа будет способствовать блокированию «фейковых» персональных данных при занесении личной информации в любую социальную сеть.
Подобный вариант блокировки существует пока только в пробной версии iOS 11.3. Интернет-источник будет запрашивать разрешение на обработку личных данных iCloud. После передачи идентификатором Apple этой информации, с согласия потребителя, произойдет регистрация.
Согласно видения проектировщиков, данная программа облегчит пользование продуктом, ведь в текущее время определение личности происходит через камеру и распознавание специального кода.
Дата выхода разработки для всеобщего пользования пока не разглашается.
Подобный вариант блокировки существует пока только в пробной версии iOS 11.3. Интернет-источник будет запрашивать разрешение на обработку личных данных iCloud. После передачи идентификатором Apple этой информации, с согласия потребителя, произойдет регистрация.
Согласно видения проектировщиков, данная программа облегчит пользование продуктом, ведь в текущее время определение личности происходит через камеру и распознавание специального кода.
Дата выхода разработки для всеобщего пользования пока не разглашается.
Автор: Богданова Ярослава