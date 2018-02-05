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Ученые: Цветы появились 150 миллионов лет назад
Ученые из Китая и Великобритании в ходе проведения исследования определили, когда появились первые цветы. Их первое упоминание было зафиксировано примерно 150 миллионов лет назад. Материалы научной работы обнародованы на страницах журнала New Phytologist.

Ученые: Цветы появились 150 миллионов лет назад


По словам ученых, существующие оценки времени появления цветковых растений сделаны или с использованием молекулярных методов, или базируются на палеонтологических данных. Проведенные исследования, объектом которых выступили их ископаемые останки, показали, что они являются достаточно молодыми. Так, цветы могли появиться во второй половине мелового периода вместе с распространением насекомых-опылителей.

Для получения наиболее точных данных ученые провели генетический анализ, собрав базу данных, куда включены 83 гена 644 видов растений. После этого они определи скорость накопления мутаций в геномах. Сопоставление сведений и позволило определить исследователям временные рамки появления цветов на Земле.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:37
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