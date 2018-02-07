Учёные: Первые тараканы жили на сверхконтиненте Пангея
Научные сотрудники расположенного в Японии Института науки и технологий Окинавы предположили, что первые тараканы могли обитать на территории сверхконтинента Пангея. Учёные пришли к данному выводу, сравнив часть генома более 100 видов указанных членистоногих насекомых из известных науке 7,5 тысяч.
В современном мире тараканы распространены по всему земному шару, населяя все климатические зоны планеты – от Арктики и до тропиков. Практически всегда они занимали доминирующие роли в экосистемах Земли. Японские палеонтологи считают «родиной» тараканообразных Пангею – этот гигантский континент объединял когда-то все современные материки земного шара. Его раскол от масштабного катаклизма стал причиной того, что тараканов можно встретить практически в любом уголке планеты. На каждом материке имеются определённые виды данных насекомых, так как из-за плохой способности передвигаться по воздуху они осваивали новые территории лишь тогда, когда Пангея сталкивалась с очередным клочком суши.
У большинства людей тараканы вызывают неприязнь, между тем учёные утверждают: эти существа играют огромную роль для экосистемы.
В современном мире тараканы распространены по всему земному шару, населяя все климатические зоны планеты – от Арктики и до тропиков. Практически всегда они занимали доминирующие роли в экосистемах Земли. Японские палеонтологи считают «родиной» тараканообразных Пангею – этот гигантский континент объединял когда-то все современные материки земного шара. Его раскол от масштабного катаклизма стал причиной того, что тараканов можно встретить практически в любом уголке планеты. На каждом материке имеются определённые виды данных насекомых, так как из-за плохой способности передвигаться по воздуху они осваивали новые территории лишь тогда, когда Пангея сталкивалась с очередным клочком суши.
У большинства людей тараканы вызывают неприязнь, между тем учёные утверждают: эти существа играют огромную роль для экосистемы.
Автор: Воробьева Алина