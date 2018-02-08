Витя АК-47 записал клип для кэшбек-сервиса
Репер Витя АК-47 (Виктор Гостюхин) записал клип для кэшбек-сервиса Baack.com. В видеоролике исполнитель предстал в образе джентльмена во фраке и бабочке.
В комментариях к видео пользователи отмечают, что новый ролик вряд ли будет такой же популярный, как и реклама онлайн-казино Азино 777. Данное видео набрало более 7 миллионов просмотров. Другие же посоветовали отнестись к новому ролику с юмором, как и всему творчеству рэп-исполнителя.
В комментариях к видео пользователи отмечают, что новый ролик вряд ли будет такой же популярный, как и реклама онлайн-казино Азино 777. Данное видео набрало более 7 миллионов просмотров. Другие же посоветовали отнестись к новому ролику с юмором, как и всему творчеству рэп-исполнителя.
Автор: Сергей Сидорин