Новый Mercedes-AMG C43 получил роскошный интерьер от тюнинг-ателье Carlex
Mercedes-AMG C43 оснастили интерьером люкс-класса от Carlex. Эксперты польского тюнинг-ателье оказались известны собственными проектами в сфере изменения салонов спорткаров различных мировых марок.
Тюнеры, работающие в составе Carlex Design не представили фотоснимки корпуса Mercedes-AMG C43, однако салон транспортного средства оказался обшит кожей, а всё оформление выполнено в достаточно оригинальном стиле. Разработчики не стали говорить, какие именно применяли в процессе доработки салона седана немецкой марки, однако, предположительно, основным элементом стали кожа Nappa и алькантара. Практически весь интерьер Mercedes-AMG C43 нового поколения отделан именно последней. Исключением стали колесо управления и дверные карты.
Кожа иного оттенка была замечена на перчаточном ящике, элементах центральной консоли, сидениях в качестве декоративных вставок. Салон автомобиля выполнен преимущественно в черной цветовой гамме, что позволило сделать оранжевые декоративные вставки более контрастными. При этом часть элементов дверей была выполнена из чёрного дерева. Тюнеры сообщили, что этот проект стал результатом «творчества и смелости в работе».
Тюнеры, работающие в составе Carlex Design не представили фотоснимки корпуса Mercedes-AMG C43, однако салон транспортного средства оказался обшит кожей, а всё оформление выполнено в достаточно оригинальном стиле. Разработчики не стали говорить, какие именно применяли в процессе доработки салона седана немецкой марки, однако, предположительно, основным элементом стали кожа Nappa и алькантара. Практически весь интерьер Mercedes-AMG C43 нового поколения отделан именно последней. Исключением стали колесо управления и дверные карты.
Кожа иного оттенка была замечена на перчаточном ящике, элементах центральной консоли, сидениях в качестве декоративных вставок. Салон автомобиля выполнен преимущественно в черной цветовой гамме, что позволило сделать оранжевые декоративные вставки более контрастными. При этом часть элементов дверей была выполнена из чёрного дерева. Тюнеры сообщили, что этот проект стал результатом «творчества и смелости в работе».
Автор: Валерий Антонов