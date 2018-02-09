Ученые: В винограде нашли средство от депрессии
В винограде обнаружили средство от депрессии. По словам исследователей из медцентра Маунт-Синай, есть 2 вещества в плодах, которые могут подавить депрессию: мальвидин-3’-О-глюкозид и дигидрокофейная кислота. Во время депрессии увеличивается воспалительный фон, а также изменяется структура синапсов.
Виноградные антидепрессанты позволяют восстановить иммунитет и увеличить пластичность синапсов. Помимо этого, происходит воздействие не только на процессы в организме, а также на соответствующие гены. Дигидрокофейная кислота проводит подавление активности гена, который кодирует интерлейкин-6, представляющий собой сигнальный белок, синтезируемый макрофагами и усиливает новую иммунную реакцию. Мальвидин-3’-О-глюкозид оказывает стимулирующее действие на активность генов, необходимых для проведения переформатирования синапсов.
При проведении экспериментов с мышами оба вещества привели к ослаблению симптомов депрессии, спровоцированной частыми стрессами, а также снизили воспаление синапсов и их перестройкой. Авторы новой работы предполагают, что виноградные антидепрессанты способны оказать помощь тем, кто не испытывает улучшения из-за обычных средств. Предположительно, вещества из винограда не сумеют помочь в борьбе против особо тяжелых форм депрессии, но в комплексе с иными терапевтическими средствами способны стать для больных спасением.
Виноградные антидепрессанты позволяют восстановить иммунитет и увеличить пластичность синапсов. Помимо этого, происходит воздействие не только на процессы в организме, а также на соответствующие гены. Дигидрокофейная кислота проводит подавление активности гена, который кодирует интерлейкин-6, представляющий собой сигнальный белок, синтезируемый макрофагами и усиливает новую иммунную реакцию. Мальвидин-3’-О-глюкозид оказывает стимулирующее действие на активность генов, необходимых для проведения переформатирования синапсов.
При проведении экспериментов с мышами оба вещества привели к ослаблению симптомов депрессии, спровоцированной частыми стрессами, а также снизили воспаление синапсов и их перестройкой. Авторы новой работы предполагают, что виноградные антидепрессанты способны оказать помощь тем, кто не испытывает улучшения из-за обычных средств. Предположительно, вещества из винограда не сумеют помочь в борьбе против особо тяжелых форм депрессии, но в комплексе с иными терапевтическими средствами способны стать для больных спасением.
Автор: Валерий Антонов