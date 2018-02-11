Руководство NVIDIA записал будущий миллиард землян в геймеры
В руководстве американской IT-компании NVIDIA подсчитало, что население Земли в ближайшие 10-15 лет увеличится на 1 миллиард человек. Производитель записал всех их в геймеры.
По мнению менеджеров NVIDIA, в ближайшем будущем интерес к их продукции будет расти. Так, в четвертом квартале минувшего года выручка компании составила 2,91 миллиарда долларов. Данный показатель выше аналогичного периода 2016 года на 34%.
Эксперты считают, что увеличение спроса на продукцию связано не столько с ростом количества любителей компьютерных игр, сколько с интересом к видеокартам со стороны майнеров криптовалют.
Ранее сообщалось, что Nvidia рекомендует магазинам ограничить продажу видеокарт майнерам.
По мнению менеджеров NVIDIA, в ближайшем будущем интерес к их продукции будет расти. Так, в четвертом квартале минувшего года выручка компании составила 2,91 миллиарда долларов. Данный показатель выше аналогичного периода 2016 года на 34%.
Эксперты считают, что увеличение спроса на продукцию связано не столько с ростом количества любителей компьютерных игр, сколько с интересом к видеокартам со стороны майнеров криптовалют.
Ранее сообщалось, что Nvidia рекомендует магазинам ограничить продажу видеокарт майнерам.
Автор: Сергей Сидорин