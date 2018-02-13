SpaceX запустит спутники Microsat для глобального интернета
Американская компания SpaceX в ближайшую субботу запустит два тестовых спутника Microsat. Множество подобных стеллитов в будущем обеспечат работу глобального интернета.
Концепцию такого интернета, работающего в любых труднодоступных местах Земли, представили еще в 2015 году. Сигнал будет передаваться через огромную сеть микроспутников, но существующими ракетами не очень рентабельно выводить их в космос. Изначально тестовое строительство системы планировалось начать в 2019 году, но успешный полет ракеты Falcon Heavy ускорил этот процесс. Мощный ракетоноситель потребует меньше пусков и повысит рентабельность всей системы, а также позволит быстрее ввести ее в эксплуатацию.
17 февраля первые спутники будет запускать ракета Falcon 9. Основным грузом будет PAZ – испанский спутник.
Концепцию такого интернета, работающего в любых труднодоступных местах Земли, представили еще в 2015 году. Сигнал будет передаваться через огромную сеть микроспутников, но существующими ракетами не очень рентабельно выводить их в космос. Изначально тестовое строительство системы планировалось начать в 2019 году, но успешный полет ракеты Falcon Heavy ускорил этот процесс. Мощный ракетоноситель потребует меньше пусков и повысит рентабельность всей системы, а также позволит быстрее ввести ее в эксплуатацию.
17 февраля первые спутники будет запускать ракета Falcon 9. Основным грузом будет PAZ – испанский спутник.
Автор: Северов Андрей